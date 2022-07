Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Unbekannte brechen in Kirche ein ++ Fahrzeug-Brände ++ Einbruch in Kinderhort ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Unbekannte brechen in Kirche ein ++

Achim. Am Montag, zwischen 13:00 Uhr und 17:30 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter in eine Kirche in der Meislahnstraße ein. Nachdem die Täter die Kirche betraten, öffneten sie gewaltsam die Tür eines Innenraumes und durchsuchten diesen. Ob etwas gestohlen wurde, ist bisher ungeklärt. Die Polizei Achim sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 04202/9960 zu melden.

++ Brand ++

Oyten. Gestern kam es am Mittag zu einem Brand in der Straße Lienerts Heide. Ersten Informationen zufolge entfernte ein 73-jähriger Mann auf dem Boden wachsendes Unkraut mit einem Abflammgerät, wobei das Feuer auf einen abgeschnittenen Baumstamm übergriff. Neben der Polizei war auch die Feuerwehr Oyten mit zwei Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Neben dem Baumstamm nahm auch die Außenwand der naheliegenden Garage einen leichten Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

++ Fahrzeug-Brände ++

Verden. Am Mittwoch, gegen 02:00 Uhr, kam es zum Brand mehrerer geparkter Fahrzeuge in der Straße Buschbültenweg. Ersten Informationen zufolge geriet zunächst ein Ford in Vollbrand. Ein Audi und ein BMW, welche nahe des Fords standen, wurden ebenfalls durch den Brand beschädigt. Die Feuerwehr Verden war mit drei Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Die Ermittlungen, die auch die bisher ungeklärte Brandursache umfassen, dauern an. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Zwei Personen bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Ottersberg. Auf der Straße Wümmingen (L 155) kam es am Dienstagabend zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer war auf der L 155 in Richtung Wümmingen unterwegs. Mit ihm im Mercedes befand sich ein 23-Jähriger. Als sie nach links auf die Auffahrt zur Anschlussstelle Posthausen der A 1 abbog, bemerkte sie ersten Informationen zufolge den 35-jährigen Fahrer eines Skoda zu spät. Infolge des Zusammenstoßes kam der Skoda von der Fahrspur und stieß mit dem Audi einer 53-Jährigen zusammen, der im Bereich der Auffahrt hielt. Nach derzeitigem Stand wurden der 23-Jährige sowie die 53-Jährige leicht verletzt. An allen Pkw entstand Sachschaden, der sich insgesamt auf über 20.000 EUR beläuft.

++ Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Kirchlinteln. Am Dienstagnachmittag kam es auf der Deelsener Straße (K 21) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 64-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Die 31-jährige Fahrerin eines Mazda war auf der Deelsener Straße unterwegs, als sie zunächst an der Einmündung zum Sonderkamp hielt. Ersten Informationen zufolge bemerkte sie beim Anfahren die von rechts kommende Radfahrerin zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Infolgedessen stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Der Sachschaden lässt sich auf über 1.000 EUR beziffern.

++ 23-Jährige bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Oyten. Am Dienstag, gegen 15:30 Uhr, kam es auf dem Brillkamp (L 168) zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-Jährige leicht verletzt wurde. Die 43-jährige Fahrerin eines VW war auf dem Brillkamp unterwegs, wobei sie zum Abbiegen in die Straße Zur Wiemark anhielt. Ersten Informationen zufolge bemerkte dies der 18-jährige Fahrer eines Ford zu spät und fuhr von hinten auf den VW auf. Beim Zusammenstoß wurde eine 23-jährige Mitfahrerin im VW leicht verletzt. Weiterhin befanden sich ein 8-Jähriger und eine 16-Jährige mit im VW, die unverletzt blieben. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 3.500 EUR.

++ Von der Straße abgekommen ++

Kirchlinteln. Am Dienstagabend kam eines 20-Jährige mit ihrem Ford von der Straße ab und wurde leicht verletzt. Die 20-Jährige war auf der Straße Kohlenförder (L 171) in Richtung Verden unterwegs. Kurz nach dem Ortsteil Klein Heins kam sie aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts auf den Grünstreifen, geriet ins Schleudern und prallte mit der Seite gegen einen Baum. Insgesamt lässt sich der Sachschaden auf 6.500 EUR beziffern. Der Ford musste abgeschleppt werden.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Einbruch in Kinderhort ++

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Montagnachmittag und Dienstagvormittag brachen bisher unbekannte Täter in einen Kinderhort in der Lindenstraße ein. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam eine Tür, durch welche sie die Innenräume betraten und im Anschluss durchsuchten. Bei dem Diebesgut handelt es sich unter anderem um ein Smartphone und Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Auffahrunfall ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Dienstagmittag kam es in der Bremer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem rund 10.000 EUR Sachschaden entstand. Der 22-jährige Fahrer eines VW war in Richtung Bördestraße unterwegs. Ersten Informationen bemerkte er einen 40-Jährigen zu spät, der mit seinem Mercedes in Höhe der Straße An den Hören hielt, um dort abzubiegen. In der Folge fuhr der 22-Jährige auf den Mercedes auf, wobei nach derzeitigem Stand niemand verletzt wurde. Der Sachschaden lässt sich auf 10.000 EUR beziffern. Der VW musste abgeschleppt werden.

++ Bei Auffahrunfall leicht verletzt ++

Osterholz-Scharmbeck. AM Dienstag, gegen 14:30 Uhr, kam es in der Dorfstraße zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Der 37 Jahre alte Fahrer eines VW war mit seiner 34-jährigen Mitfahrerin in Richtung Ohlenstedt unterwegs, als er in die Straße Fuchstal abbog. Hinter ihm fuhr ein 35-jähriger Skoda-Fahrer zusammen mit seiner 41-jährigen Mitfahrerin in dieselbe Fahrtrichtung. Ersten Informationen zufolge bemerkte der 35-Jährige den abbiegenden VW zu spät und fuhr auf diesen auf. Bei dem Zusammenstoß werden beide Insassen des Skoda leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Ferner war der Skoda nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden beträgt zumindest mehrere tausend Euro.

