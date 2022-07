Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Einbrüche in den Landkreisen Verden und Osterholz ++ Brand eines Schuppens ++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Unbekannte brechen in Kindergarten ein ++

Verden. Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagvormittag brachen bisher unbekannte Täter in einen Kindergarten im Heckenweg ein. Die Täter öffneten zunächst gewaltsam ein Fenster zum Kindergarten und stiegen durch dieses ein. Im Anschluss durchsuchten die Täter die Innenräume und erbeuteten dabei Bargeld. Die Polizei Verden sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter 04231/8060 zu melden.

++ Einbruch in Bürogebäude ++

Verden. Am Sonntag, zwischen 00:00 Uhr und 11:00 Uhr, kam es zum Einbruch in ein Bürogebäude im Behrensweg. Das Bürogebäude liegt nahe der Bahnschienen. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, durch das die in das Gebäude eindrangen und durchsuchten. Die Täter stahlen dabei Bargeld und Werkzeuge. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Verden unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ Zigarettenautomat entleert ++

Verden. Zwischen Sonntagmittag und Montagnacht brachen bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Waller Heerstraße auf. Nach derzeitigem Stand erbeuteten sie Zigaretten und Bargeld. Die Polizei Verden sucht nach Zeugen, die gebeten werden, Hinweise unter 04231/8060 mitzuteilen.

++ In Schwimmbad eingebrochen ++

Achim. Zwischen Samstagabend und Sonntagmittag brachen bisher unbekannte Täter in ein Schwimmbad in der Bergstraße ein. Um in das Objekt zu gelangen, öffneten die Täter ein Fenster und stiegen durch dieses ein. Aus dem Schwimmbad entwenden die Täter Bargeld und Kopfhörer. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Achim unter 04202/9960 zu melden.

++ Von der Straße abgekommen ++

Kirchlinteln. Am Sonntag, gegen 03:30 Uhr, kam ein 62-jähriger VW-Fahrer auf der Sehlinger Dorfstraße von der Fahrbahn ab - er wurde leicht verletzt. Der 62-Jährige war mit seinem VW in Richtung Groß Sehlingen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam der 62-Jährige in einer Kurve nahe der Kirchwalseder Straße von der Fahrbahn ab und überfuhr dort u.a. mehrere Leitpfosten und Straßenschilder. Infolge des Verkehrsunfalles wurde der 62-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand Sachschaden von über 30.000 EUR. Andere Unfallbeteiligte gab es nicht.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Verden. Am Sonntagnachmittag kam es auf der Hamburger Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem VW und einem Radfahrer. Die 78-jährige VW-Fahrerin fuhr von der A 27 in Fahrtrichtung Hannover bei der Anschlussstelle Verden-Nord ab und hielt dort zunächst am Stopp-Schild zur Hamburger Straße (B 215). Beim Anfahren bemerkte sie einen 69-Jährigen zu spät, der von rechts kommend auf dem Radweg der Hamburger Straße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß stürzte der 69-Jährige und wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst versorgte ihn vor Ort, sodass er nicht mit ins Krankenhaus musste. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der sich auf über 1.000 EUR beläuft.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Unbekannte entleeren Zigarettenautomaten ++

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Samstagabend und Sonntagvormittag entleerten bisher unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten in der Bremerhavener Heerstraße. Nachdem die Täter den Zigarettenautomaten gewaltsam öffneten, entleerten sie diesen und erbeuteten Bargeld und Zigaretten. Weiterhin beschädigten sie eine Straßenlaterne, sodass sie nicht mehr leuchtete. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Brand eines Schuppens ++

Osterholz-Scharmbeck. Am frühen Sonntagmorgen, gegen 05:00 Uhr, kam es in der Straße An der Handloge zum Brand eines Schuppens. Ersten Informationen gerieten zunächst Holzpaletten und eine Papiertonne in Brand, bevor der Brand auf den Schuppen übergriff. Der Schuppen brannte im weiteren Verlauf vollständig aus. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen vor Ort und löschte den Brand. Ersten Informationen zufolge wurde niemand verletzt. Die Brandursache ist bisher ungeklärt. Die Ermittlungen dauern an. Nun bittet das Polizeikommissariat Osterholz etwaige Zeugen, sich unter 04791/3070 zu melden.

++ Motorradfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Ritterhude. Am Sonntagmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Renault und einem Motorrad auf der Bremer Landstraße. Der 24-jähriger Fahrer des Renaults war auf der Bremer Landstraße in Richtung B 74 unterwegs. Ersten Informationen zufolge hielt er in Höhe der Ringstraße zunächst an und setzte mit seinem Renault zurück. Dabei bemerkte er einen 57-Jährigen zu spät, der mit seinem Motorrad hinter dem Renault stand. Bei dem Zusammenstoß wurde der 57-Jährige leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, der auf 1.000 EUR beziffert werden kann. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell