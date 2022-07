Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 10.07.2022

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 10.07.2022

Landkreis Verden: +++ Zigarettenautomat aufgebrochen +++ Pkw-Brand +++ Diebstahl in Achim +++

Zigarettenautomat aufgebrochen

Langwedel/Etelsen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in der Straße An der Lehmkuhle, Ecke Hustedter Straße, ein Zigarettenautomat aufgebrochen und der Inhalt entwendet. Am Tatort wurde Hebelwerkzeug und ein Pflasterstein festgestellt, der unweit aus dem Boden gehoben wurde. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, die Hinweise auf die möglichen Täter geben können oder sonstige verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Verden unter der Tel. 04231/8060 zu melden.

Pkw-Brand

Langwedel. Am Samstag, gegen 11:35 Uhr, befuhr eine 43-jährige Frau aus Weyhe mit ihrem BMW die A27 in Richtung Hannover. Kurz hinter der Anschlussstelle Langwedel geriet der Pkw während der Fahrt in Brand. Die Frau konnte das Fahrzeug noch auf dem Seitenstreifen anhalten und sich sowie ihre 13 und 15 Jahre alten Kinder in Sicherheit bringen. Den Vollbrand des Pkw konnte auch die alarmierte Feuerwehr aus Langwedel nicht mehr verhindern. Die Autobahnpolizei musste die Fahrbahn für die Löscharbeiten voll sperren. Am Pkw entstand Totalschaden von mehreren tausend Euro, der BMW musste abgeschleppt werden.

Diebstahl in Achim

Achim. Im Tatzeitraum vom frühen Samstagnachmittag bis frühen Samstagabend kam es in einer Gaststätte in Achim in der Bergstraße zu einem Diebstahl eines Rucksacks samt Inhalt. Durch die 49-jährige Geschädigte aus Achim war der dunkelrote Rucksack der Marke Fjallraven in einem Raum des Kulturzentrums abgestellt worden. Am frühen Abend wurde dann schließlich der Diebstahl festgestellt. Ein bislang unbekannter Täter betrat die Kultureinrichtung und eignete sich den Rucksack samt Inhalt an. Anschließend entfernte sich die Person in unbekannte Richtung. Im Rucksack befanden sich eine Vielzahl von Dokumenten und Gegenstände des alltäglichen Bedarfs. Zum genauen Wert des erlangten Diebesgutes können aktuell keine detaillierten Angaben gemacht werden. Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Achim unter der Rufnummer 04202-9960.

Landkreis Osterholz: +++ Hund in Pkw eingeschlossen +++ Schlägerei im Arena +++ Fahranfänger unter Alkoholeinfluss +++

Hund in Pkw eingeschlossen

Osterholz-Scharmbeck/Garlstedt. Im Rahmen des "Tag der offenen Tür" der Bundeswehr in der Lucius-D.-Clay-Kaserne in Garlstedt wurde am Samstagmittag auf den Besucherparkplätzen ein Pkw gemeldet, in dem sich ein Hund befand. Der Halter konnte im Nahbereich nicht angetroffen werden. Keines der Fenster war geöffnet und es herrschten sonnige Witterungsverhältnisse. Trotz mehrmaligen Ausrufen lassen des Halters, konnte dieser nicht ausfindig gemacht werden. Schließlich wurde die hintere Seitenscheibe des Pkw durch die Polizei eingeschlagen und der Hund zur Tierauffangstation verbracht. Auf den Tierhalter kommt nun ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz zu. Die Polizei möchte in diesem Zusammenhang nochmal Daraufhinweisen, dass Sie keine Tiere im Fahrzeug lassen. Die Temperatur kann binnen einer Stunde schnell auf das doppelte der Außentemperatur ansteigen. Dieses kann für die Tiere schnell lebensbedrohlich werden.

Schlägerei im Arena

Ritterhude. Am 10.07.22, gegen 01:45 Uhr, kam es in der Discothek Arena zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 31-Jährigen und einer größeren Personengruppe. Durch die Personengruppe wurde auf den 31-Jährigen mehrfach eingeschlagen. Als eine 21-Jährige ihm zur Hilfe kam, wurde auch sie von der Personengruppe geschlagen und angegriffen. Zu den Tätern können keinerlei Angaben gemacht werden. Die Opfer werden aufgrund ihrer Verletzung ins Krankenhaus verbracht. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Ritterhude unter 04292-811740 zu melden.

Fahranfänger unter Alkoholeinfluss

Lilienthal. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte in der Nacht von Samstag auf Sonntag im Bereich Oberende bei einem 19-jährigen Pkw-Fahrer Atemalkohol festgestellt werden. Für weitere Maßnahmen wurde dieser zur Dienststelle verbracht und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zwar war die Beeinflussung nur gering, dennoch gilt für Fahranfänger für die Dauer der Probezeit und bis zum Erreichen des 21. Lebensjahres eine 0,0 Promillegrenze.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell