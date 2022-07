Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Hyundai-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++ Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ++ Einbruch in Kindergarten ++ Unbekannte brechen in Bäckerei ein ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Hyundai-Fahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Verden. Montagmittag kam in der Einmündung Andreaswall (L 160)/Eitzer Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 37-jährige Hyundai-Fahrerin leicht verletzt wurde. Die 37-Jährige war auf dem Andreaswall (L 160) in Richtung Eitze unterwegs. Ein 21-jähriger Seat-Fahrer kam aus der Altstadt und fuhr über die Grüne Straße, welche kurz vor der L 160 zur Eitzer Straße wird, an die L 160 heran. Als der 21-Jährige nach links in die L 160 einbog, bemerkte er ersten Informationen zufolge die 37-Jährige zu spät. Bei dem Zusammenstoß wurde die 37-Jährige leicht verletzt. Der Hyundai war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 7.000 EUR.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen ++

Osterholz-Scharmbeck. Streitigkeiten zwischen zwei Personengruppen sorgten am Montagabend für einen Polizeieinsatz auf dem Gelände des Campus in der Straße Am Barkhof. Im Zuge der Auseinandersetzung sollen vereinzelt auch Stöcke und ein Baseballschläger eingesetzt worden sein. Nach derzeitigem Stand ist zumindest ein junger Mann verletzt worden. Nach ambulanter Behandlung konnte er aus dem Krankenhaus entlassen werden. Die Polizei war mit mehreren Streifenwagen vor Ort, konnte die Streitparteien trennen und sprach Platzverweise aus. Die Ermittlungen dauern an. Nun suchen die Beamten nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 zu melden.

++ Einbruch in Kindergarten ++

Schwanewede. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen brachen Unbekannte in einen Kindergarten in der Straße Löhnhorst ein. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster, durch welches sie den Kindergarten betraten. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Unbekannte brechen in Bäckerei ein ++

Hambergen. Zwischen Samstagabend und Montagmorgen sind bisher unbekannte Täter in eine Bäckerei in der Hauptstraße eingebrochen. Dazu öffneten sie gewaltsam eine Tür und begaben sich durch diese ins Gebäudeinnere. Dort erbeuteten sie Bargeld. Das Polizeikommissariat Osterholz nimmt Hinweise potenzieller Zeugen unter 04791/3070 entgegen.

++ In Einfamilienhaus eingebrochen ++

Osterholz-Scharmbeck. Zwischen Samstagnachmittag und Montagnachmittag kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Koppelstraße. Die bisher unbekannten Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und stiegen durch dieses in das Wohnhaus ein. Im Anschluss durchsuchen die Täter das die Innenräume. Ob es Diebesgut gibt, ist bisher ungeklärt. Die Polizei sucht nach Zeugen, welche gebeten werden, sich beim Polizeikommissariat Osterholz zu melden.

++ Brand in einer Wohnung ++

Ritterhude. Am Montagnachmittag kam es zu einem Brand in einer Wohnung, welche in der Straße An der Untermühle liegt. Die Wohnung liegt in einem Mehrparteienhaus. Ersten Informationen zufolge geriet ein Spülkasten im Badezimmer in Brand. Bereits vor Eintreffen der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Die Feuerwehr war mit mehreren Einsatzfahrzeugen vor Ort. Der Sachschaden wird auf 1.000 EUR geschätzt. Die Ermittlungen, die auch die bisher unbekannte Brandursache umfassen, dauern an. Zeugen werden gebeten, Hinweise beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt ++

Lilienthal. Am Montagnachmittag ereignete sich auf der Straße Am Saatmoor ein Verkehrsunfall zwischen einem 16-jährigen Fahrradfahrer und einem Mitsubishi. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Die 44-jährige Fahrerin des Mitsubishi war zunächst auf der Straße Am Saatmoor unterwegs. Als sie in die Klostermoorer Straße einbog, bemerkte sie ersten Informationen zufolge einen von rechts kommenden 16-jährigen Radfahrer zu spät, sodass es zum Zusammenstoß kam. Der 16-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich.

++ Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer ++

Lilienthal. Am Montagnachmittag stürzte ein 66-jähriger Motorradfahrer auf der Hauptstraße und verletzte sich schwer. Der Motorradfahrer war als Begleitfahrzeug einer Radtour unterwegs. Ersten Informationen zufolge berührte er dabei den Kantstein zur Trasse der dortigen Straßenbahnschienen und stürzte ohne fremdes Zutun. Der 66-Jährige wurde schwer - jedoch nicht lebensgefährlich - verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 2.000 EUR beziffert. Andere Unfallbeteiligte gab es nicht.

