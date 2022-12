Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Überfall auf Tankstelle (17.12.2022)

Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Samstagabend gegen 19.30 Uhr eine Tankstelle in der Neckarstraße überfallen. Der Täter betrat das Kassengebäude und zwang eine 49-jährige Angestellte unter Vorhalt einer Waffe zur Herausgabe von Geld. Der Unbekannte erbeutete einen dreistelligen Betrag und flüchtete zu Fuß. Von ihm liegt folgende Beschreibung vor: etwa 180 cm groß, bekleidet mit schwarzer Jacke, Kapuzenpullover, Jeans und schwarzen Turnschuhen. Während des Überfalls hatte der Mann eine FFP2-Maske aufgesetzt. Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst Hinweise auf den Räuber geben können werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Rottweil, Telefon 0741 477-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

