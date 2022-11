Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisender am Hauptbahnhof bedroht

Stuttgart (ots)

Ein 30-Jähriger wurde am gestrigen Sonntag (06.11.2022) am Stuttgarter Hauptbahnhof durch zwei junge Männer bedroht und beleidigt. Gegen 01:30 Uhr soll sich zunächst eine dreiköpfige Personengruppe am Bahnsteig 13 des Hauptbahnhofes störend Verhalten und hierbei offenbar auch gegen einen Süßwarenautomaten getreten haben. Ein 26-jähriger Reisender informierte daraufhin wohl Mitarbeitende der Deutschen Bahn über den Vorfall, welche die drei Männer offenbar in einem Regionalzug antreffen und ihnen einen Fahrtausschluss erteilen konnten. Zwei der Männer, ein 30-jähriger deutscher Staatsangehöriger und ein bislang Unbekannter, sollen den 26-Jährigen daraufhin mehrfach verbal bedroht und beleidigt haben. Anschließend flüchtete die Gruppe offenbar noch vor dem Eintreffen der vom Geschädigten alarmierten Einsatzkräften. Der 30-Jährige konnte jedoch wenig später im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung in der Nähe des Tatortes durch eine Streife der Bundespolizei festgestellt und eine Kontrolle unterzogen werden. Die beiden Männer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Beleidigung und Bedrohung.

