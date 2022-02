Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Ausgelöste Brandmeldeanlage im Polizeipräsidium

Mönchengladbach-Neuwerk, 28.02.2022, 10:32 Uhr, Krefelder Straße (ots)

Am Montagmorgen kam es zu einem Feuerwehreinsatz im Polizeipräsidium Mönchengladbach. Die im Objekt verbaute automatische Brandmeldeanlage detektierte ein Brandereignis in einem Technikraum im Untergeschoss des Objektes. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kontrollierten den betroffenen Bereich und konnten einen technischen Defekt an einem Kompressor als Schadensursache lokalisieren. Durch den technischen Defekt kam es zu einer Rauchentwicklung im betroffenen Bereich. Das Schadensausmaß beschränkte sich auf den Kompressor.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Rettungswagen sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr Mönchengladbach.

Einsatzleiter: Brandamtmann Jens Röttgers

