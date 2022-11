Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht in Varel

Varel (ots)

In der Zeit von Sonnabend, ca. 19:00 Uhr, auf Sonntag, ca. 09:00 Uhr, kam es in Varel zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer prallte gegen einen gemauerten Poller einer Grundstücksauffahrt in der Straße In de Brök, sodass dieser stark beschädigt wurde. Aufgrund der Beschädigungen ist davon auszugehen, dass auch das Fahrzeug nicht unerheblich beschädigt worden ist.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter 04451-9230 in Verbindung zu setzen.

