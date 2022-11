POL-WHV: Aufbrüche von mehreren Fahrzeugen in Varel

Hohenkirchen (ots) - In der Nacht zum 16.11.2022, zwischen 22:00 und 04:40 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Haupteingangstür einer Tankstelle in der Jeverschen Straße in Hohenkirchen auf. Nachdem sie sich so Zugang zur Verkaufsfläche verschaffen konnten, entwendeten sie eine bislang unbekannte Menge an Tabakwaren und ergriffen die Flucht. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die ...

