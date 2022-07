Coesfeld (ots) - Am der Eingangstür zum Dettener Dorfladen scheiterten bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zum Mittwoch (6.7.). Im Zeitraum vom 19 Uhr am Dienstag bis 5.20 Uhr am Mittwoch versuchten sie die Tür aufzuhebeln. Diese hielt den Hebelversuchen stand und die Unbekannten gelangten nicht ins Innere. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930. Rückfragen bitte an: ...

