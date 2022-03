Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Radfahrerin in Neubrandenburg schwer verletzt

Neubrandenburg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Radfahrerin schwer verletzt wurde, kam es am 26.03.2022, gegen 17.15 Uhr in Neubrandenburg. Eine 65-jährige Radfahrerin befuhr den gemeinsamen Rad-und Gehweg zwischen Reitbahnweg und Brauereistraße. Als die Radfahrerin einen Hundebesitzer mit seinem Jack Russel Terrier der am Fahrbahnrand stand, passieren wollte, trat das angeleinte Tier auf den Radweg. Um eine Kollision zu vermeiden, wich die Radlerin aus, stürzte und zog sich dadurch schwere Verletzungen zu. Sie wurde mit dem Rettungswagen in das Klinikum Neubrandenburg verbracht. Sachschaden entstand nicht.

Mit freundlichen Grüßen EPHK Rüdiger Ochlast Polizeipräsidium Neubrandenburg Polizeiführer vom Dienst

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell