Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemitteilung Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

Wilhelmshaven (ots)

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Am Freitag, 18.11.2022, 07.50 Uhr, befährt eine Pkw-Fahrerin die Gökerstraße in südlicher Richtung und biegt nach links in die Friedenstraße ab. Hierbei übersieht sie eine entgegenkommende Pkw-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entsteht an den beteiligten Fahrzeugen Sachschaden. Die Unfallverursacherin wird leicht verletzt. Um 07.55 Uhr ereignet sich an der noch nicht geräumten Unfallstelle ein weiterer Zusammenstoß. Eine Pkw-Fahrerin befährt die Friedenstraße in östliche Richtung um biegt nach links in die Gökerstraße ab. Hierbei übersieht sie eine entgegenkommende Pkw-Fahrerin. Beim Zusammenstoß entsteht Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Unfällen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Wilhelmshaven, 04421 / 942-0 in Verbindung zu setzen.

Brand von Abfallcontainern

Am Samstag, 19.11.2022, geraten zwischen 21.00 und 22.00 Uhr, im Bereich der Markstraße, zwischen Gökerstraße und Virchowstraße mehrere Abfallcontainer in Brand. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden aufgenommen- Zeugen, die sachdienliche Angaben zu den Unfällen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Wilhelmshaven, 04421 / 942-0 in Verbindung zu setzen.

