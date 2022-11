Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Wohnhaus

Ilmenau (ots)

Am Sonntag, den 13.11.2022, im Zeitraum von 02:30 - 07:30 Uhr, drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Pfortenstraße in Ilmenau ein. Im Wohnhaus entwendeten die Täter Bekleidung, Werkzeug und mehrere Fahrzeugschlüssel. Die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise bzw. Informationen (Bezugsnummer 0280407/2022) geben können. (rw)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell