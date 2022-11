Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zigarettenautomatenaufbruch - Zeugensuche

Ilmenau OT Jesuborn (ots)

Am Sonntag wurde der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau zum wiederholten Mal ein Zigarettenautomatenaufbruch mitgeteilt. Unbekannte öffneten gewaltsam einen Zigarettenautomaten in der August-Bebel-Straße a.H. einer ehemaligen Gaststätte in Jesuborn. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Der Wert des Beuteguts ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Der Tatzeitraum kann nach bisherigen Ermittlungserkenntnissen nicht genau eingegrenzt werden. Die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise bzw. Informationen (Bezugsnummer 0280359/2022) geben können. (rw)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell