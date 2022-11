LPI-GTH: Betrunken auf dem Fahrrad

Falken (ots) - Eine Mitteilerin meldete am Sonntagmittag der Polizei in Eisenach einen verdächtigen Gegenstand am Werraufer. Die Beamten vor Ort stellten Schlachtabfälle eines Paarhufers fest. Diese wurden illegal im Bereich des Werraufers entsorgt. Sachdienliche Hinweis zur Feststellung des Verursachers nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 03691-2610 (Bezugsnummer 0280327/2022) entgegen. (cm) Rückfragen bitte an: ...

