LPI-GTH: Polizeieinsatz nach Suizidankündigung

Bad Tabarz (ots) - Am Samstag gegen 20:30 wurde die Polizei Gotha über eine beschädigte Zufahrtsschranke des Wohnmobilstellplatzes in Bad Tabarz, Karl-Kornhaß-Straße informiert. Die Tatzeit könnte zwischen 19:00 Uhr und 20:15 Uhr am Samstag den 12.11.2022 liegen. Der Schaden wurde auf ca. 2.500,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Bezugsnummer: 0280088. (as) Rückfragen bitte an: Thüringer ...

