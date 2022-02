Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: 85-jährige Autofahrerin verstirbt bei schwerem Verkehrsunfall auf der Grenzstraße bei Ladelund

Ladelund (ots)

Am Dienstagnachmittag (01.02.22), um 14.14 Uhr, ereignete sich auf der Grenzstraße bei Ladelund ein schwerer Verkehrsunfall in dessen Folge eine 85-jährige Autofahrerin getötet und drei weitere Beteiligte schwer verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 85-jährige Hyundai-Fahrerin mit einem 89-jährigen Beifahrer die Grenzstraße aus Richtung Flensburg kommend. Auf Höhe Pebersmarker Weg kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem Skoda, welcher ebenfalls mit zwei Personen besetzt war. Die Hyundai-Fahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Ihr Beifahrer, der 26-jährige Skoda-Fahrer und dessen 32-jähriger Beifahrer wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zur Klärung der genauen Unfallursache wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen. Für die Dauer der Unfallaufnahme bleibt die Grenzstraße in beide Richtungen voll gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet.

