Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl mit Messer

Gotha (ots)

Am Samstag gegen 16:00 Uhr kam es in einem Verbrauchermarkt in Gotha, Kindleber Straße zu einem Diebstahl. Der Ladendieb entnahm Schuheinlegesohlen aus dem Regal und steckte diese in seine Schuhe. Ein Zeuge beobachtete dies und informiert das Verkaufspersonal. Der Ladendieb verließ im Anschluss den Markt, bezahlte die Ware nicht und bedrohte noch eine Angestellt mit dem Messer. Die Polizei Gotha bitten den Zeuge sich bei der Polizei unter der Bezugsnummer: 0279947 zu melden. (as)

