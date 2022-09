Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Wohnungseinbruch an der Charlottenburger Straße

Recklinghausen (ots)

Am Montag verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einer Wohnung an der Charlottenburger Straße. Sie entwendeten zwei Geldbörsen und entkamen unerkannt. In die Wohnung brachen sie in der Zeit von 8 bis 14 Uhr ein.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111.

