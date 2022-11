LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Gotha (ots) - Am Freitag den 11.11.2022 gegen 07:01 Uhr wurde die Polizei Gotha über einen Ladendieb im Supermarkt in Gotha, Parkstraße informiert. Die Not beim 49jährigen belarussischen Staatsbürgers scheint groß gewesen zu sein. Trotz schon vorhandener, erheblicher Alkoholisierung wurde eine Flasche Wodka entwendet. Durch die aufmerksamen Mitarbeiter konnte der Täter gestellt werden. Anzeige wurde aufgenommen.(as) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

