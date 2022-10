Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unter Drogen im Straßenverkehr

Nesse-Apfelstädt (Landkreis Gotha) (ots)

Die Gothaer Polizei stoppte am vergangenen Abend einen 33-Jährigen in einem Mercedes am "Anger". Während der Kontrolle ergab sich der Verdacht der Beeinflussung durch Betäubungsmittel, ein Test reagierte auf Cannabis. Es folgte zur Beweismittelsicherung die Blutentnahme sowie die Einleitung des betreffenden Verfahrens. (db)

