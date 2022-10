Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen

Arnstadt (ots)

Ein oder mehrere Unbekannte machten sich zwischen dem 25.10.2022, gegen 18.30 Uhr und dem gestrigen Morgen, gegen 07.00 Uhr an einem VW sowie einem BMW auf dem Parkplatz am Wollmarkt zu schaffen. Der Täter zerstach mehrere Reifen der Fahrzeuge und verursachte Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen (Tel. 03677-601124/Bezugsnummer 0263917/2022). (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell