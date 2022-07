Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Lette, Industriestraße/Geparkter schwarzer Dacia beschädigt

Coesfeld (ots)

Einen geparkten schwarzen Dacia Lodgy beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Montag (4.7.) auf dem Parkplatz der Fa. Ernstings-Familie in Lette. Die Beschädigungen befinden sich an der Tür der Beifahrerseite. Das Auto war im Zeitraum von 9 bis 19 Uhr abgestellt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Anschlussermittlungen zu ermöglichen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Coesfeld zu melden, Tel. 02541/140.

