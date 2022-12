Ulm (ots) - Der 84-Jährige fuhr in der Ludwig-Beck-Straße und bog nach links in die Wilhelm-Leuschner-Straße ab. Dabei übersah der Fahrer des VW einen entgegenkommenden Audi. Dessen 49-Jähriger Fahrer hatte Vorrang. Dieser konnte den Unfall nicht mehr verhindern und prallte dem VW in die Fahrzeugseite. Beide ...

mehr