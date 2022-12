Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit

Mutmaßliche Drogendealer in Haft.

Ulm (ots)

Die Kriminalpolizei Ulm ermittelte bereits seit mehreren Monaten gegen den 26-Jährigen. Der Mann aus Ulm soll regelmäßig Kokain verkauft haben, so die Erkenntnisse der Ermittler. Am vergangenen Dienstag (13.12.2022) stand die Polizei mit einem Durchsuchungsbeschluss vor seiner Wohnungstür. Die Polizei fand bei der Durchsuchung eine Tüte mit etwa 79 Gramm Kokain. Weiterhin entdeckten sie etwa 9.400 Euro mutmaßliches Dealergeld. Rauschgift und Geld stellte die Polizei sicher. Die Polizei nahm den 26-Jährigen vorläufig fest. Die Staatsanwaltschaft Ulm beantragte einen Haftbefehl beim Amtsgericht. Der zuständige Haftrichter erließ den Haftbefehl. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei dauern an.

