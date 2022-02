Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen gesucht (Korrektur Tatzeit)

Papenburg (ots)

Am 31. Januar kam es gegen 14.25 Uhr auf der B70 von Papenburg in Richtung Aschendorf zu einer Verkehrsgefährdung. Der bislang unbekannte Fahrer eines schwarzen KIA Sorento soll mehrfach auf die Gegenfahrbahn gefahren sein und dadurch mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Zeugen bzw. Geschädigte dieser Gefährdung werden gebeten, sich mit der Polizei in Papenburg unter der Rufnummer 04961/926-0 in Verbindung zu setzen.

