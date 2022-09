Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 19.09.2022 bis 20.09.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Am Montag, 19.09.2022, um 05:55 Uhr befuhr eine 31-jährige Bad Harzburgerin mit ihrem Pkw Toyota die Breite Straße aus Schlewecke kommend. An der Kreuzung zur Dr.-Heinrich-Jasper-Straße beabsichtigte sie nach links einzubiegen. Da zu dieser Zeit die Ampelanlage außer Betrieb war, galten die verkehrsregelnden Zeichen. Beim Einbiegen missachtete sie die Vorfahrt eines 55-jährigen Bad Harzburgers, der mit seinem Pkw Audi die Dr.-Heinrich-Jasper-Straße in Richtung Oker befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei beide Fahrzeugführer leicht verletzt dem Krankenhaus zugeführt wurden. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Die Sachschäden an beiden Fahrzeugen liegen bei ca. 20.000 Euro.

Verkehrsunfall mit einer schwerverletzter Person. Am Dienstag, 20.09.2022, um 07:20 Uhr befuhr eine 22-jährige Osterwieckerin mit ihrem VW Golf die L518 aus Vienenburg kommend in Richtung Oker. An der Auffahrt zur B6, in Fahrtrichtung Goslar bog sie nach links ein und übersah hierbei den ihr entgegenkommenden vorfahrtsberechtigten Sattelzug, welcher von einem 50-jährigen Bad Harzburger geführt wurde. Bei dem Zusammenstoß wurde die 22-Jährige in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Durch die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Oker wurde die Fahrzeugführerin geborgen und ausgetretene Betriebsstoffe gebunden. Sie wurde durch den Rettungsdienst schwerverletzt dem Krankenhaus zugeführt. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf ca. 19.000 Euro geschätzt. Im Zeitraum der Unfallaufnahme, den Rettungsmaßnahmen und den Aufräumarbeiten wurde die Unfallstelle für den Fahrzeugverkehr gesperrt und entsprechende Ableitungen eingerichtet.

i.A. Frischemeier, POK

