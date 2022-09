Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 20.09.22

Goslar (ots)

Erpressung auf sexueller Grundlage

Ein 78-jähriger Seesener erhielt in der letzten Woche eine Email, in welcher er aufgefordert wurde, 1300 Euro per Bitcoin zu zahlen. Es wurde ihm die Veröffentlichung von Videoaufnahmen mit sexuellem Hintergrund angedroht, sollte er nicht zahlen. Der Geschädigte erstattete Strafanzeige gegen unbekannt, eine Zahlung wurde nicht geleistet.

Sachbeschädigung an Pkw

Durch eine 22-jährige Seesenerin wurde am Montag Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Eine bislang unbekannte Person hatte den von ihr genutzten Pkw KIA auf dem Parkplatz "An der Landesbahn" leicht zerkratzt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Gemeinschädliche Sachbeschädigung

Erneut kam es zu einer Sachbeschädigung am Jacobsonhaus. Erst jetzt wurde bekannt, dass eine bislang unbekannte Person in der Zeit vom 09.09.22, 13.00 Uhr bis 12.09.22, 08.00 Uhr, mit roter Lackfarbe die Buchstaben "SEN" auf die Hausfassade im Bereich des Eingangs zum Jugendfreizeitzentrums sprühte. Wer Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen unter 05381/9440 in Verbindung zu setzen.

i.A. Behnke, POK'in

