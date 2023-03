Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Brände, Sachbeschädigungen, Wohnungseinbruch und Unfallflucht

Aalen (ots)

Langenburg: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Freitag zwischen 14:45 Uhr und 20:30 Uhr einen geparkten VW auf dem Parkplatz eines Wellness-Resorts im Roseneck. Dabei verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 1500 Euro und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Hinweise zum noch unbekannten Unfallverursacher.

Kirchberg an der Jagst: Wohnhausbrand - Munition explodiert

Am Sonntagvormittag gegen 10:50 Uhr kam es in einem Wohnhaus Im Sand zu einem Brand. Ein 84-jähriger Bewohner goss im Keller des Wohnhauses Kerzen. Hierbei geriet das Kerzenwachs in Brand und die Flammen griffen auf den Raum über. In dem Kellerraum hatte der Mann auch Munition und Schusswaffen gelagert. Einige der Munitionskörper explodierten aufgrund der entstandenen Hitze. Der 84-Jährige erlitt Brandverletzungen und eine Rauchvergiftung. Er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die Sicherung der Munitionsbestände erfolgte durch die Delaborierer des Landeskriminalamts. Nach bisherigen Erkenntnissen beläuft sich der entstandene Sachschaden auf etwa 100 000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

Crailsheim: Pkw zerkratzt

Ein Vandale zerkratzte zwischen Freitag 21:55 Uhr und Samstag 12:55 Uhr einen auf dem Volksfestplatz auf Höhe der Jahnhalle geparkten Opel. Ebenfalls beschädigte er einen Reifen des Fahrzeugs. An diesem verursachte er Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Das Polizeirevier Crailsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07951 4800 um Zeugenhinweise.

Rosengarten-Westheim: Brand eines Mülleimers

Eine Zeugin meldete am Montagmorgen gegen 2:30 Uhr einen rauchenden Mülleimer. Vermutlich waren in dem Mülleimer Asche und Kohle entsorgt worden, welche letztlich ein Loch in den Mülleimer geschmort hatten. Die Feuerwehr war vor Ort im Einsatz.

Schwäbisch Hall: Auto zerkratzt

Am Samstag zwischen 9:00 Uhr und 13:00 Uhr wurde ein auf dem Limpurger Platz geparkter PKW der Marke Hyundai von einem Unbekannten mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. An dem Auto entstand Sachschaden. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 0791 400-0.

Schwäbisch Hall: Wohnungseinbruch

Unbekannte verschafften sich in der Zeit zwischen Samstag, 1:00 Uhr und Sonntag, 9:45 Uhr Zutritt zu einer Wohnung in einem Gebäude in der Spitalmühlenstraße. Hierbei schlugen der oder die Einbrecher die Scheibe einer Balkontüre mit einem unbekannten Gegenstand ein. Offenbar wurde aus den Räumlichkeiten nichts entwendet. Die Polizei Schwäbisch Hall bittet Zeugen, sich unter Telefon 0791 400-0 zu melden.

Gaildorf: Sachbeschädigung

Am Sonntag zwischen 0:00 Uhr und 9:00 Uhr schlug ein Unbekannter ein Schaufenster in der Karlstraße ein. Dabei entstand Sachschaden von rund 1.500 Euro. Die Polizei Gaildorf bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07971 95090.

Schwäbisch Hall: Brand in einem Zimmer

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts kam es am Sonntag gegen 15:40 Uhr in einem Gebäude im Lecherweg zu einem Brand in einem Zimmer. Die Feuerwehr war mit sechs Fahrzeugen und 30 Kräften vor Ort im Einsatz. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Es entstand lediglich Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell