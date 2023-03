Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Quad in Brand - Versuchter Einbruch - Einbruch - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Auffahrunfall

Ein 21-jähriger BMW-Lenker befuhr am Samstag gegen 15 Uhr die B29 von Aalen Richtung Westhausen. Als auf Höhe Oberalfingen ein PKW vom Einfädelungsstreifen knapp vor dem 21-Jährigen einscherte, musste dieser seinen BMW stark abbremsen. Dies übersah eine nachfolgende 32-Jährige und fuhr mit ihrem Ford auf. Durch den Aufprall verursachte sie einen Schaden in Höhe von rund 3500 Euro. Alle Beteiligten blieben bei dem Unfall unverletzt.

Westerhofen: Einbruch

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde Im Auchtfeld in ein Haus eingebrochen und Werkzeug im Wert von rund 3500 Euro entwendet. Zeugen die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder verdächtige Fahrzeuge oder Personen in diesem Zusammenhang gesehen haben, werden gebeten das Polizeirevier Aalen unter 07361/5240 zu informieren.

Lauchheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und schlechten Sichtverhältnissen geriet am Sonntag gegen 5 Uhr ein 29-Jähriger im Mittelhof Weg in einer leichten Rechtskurve mit seinem PKW nach links von der Fahrbahn ab. Infolgedessen kollidierte das Fahrzeug mit einem Zaun wodurch ein Schaden in Höhe von rund 2500 Euro entstand.

Gaxhardt: Versuchter Einbruch

Im Laufe der letzten zwei Wochen versuchten Unbekannte in eine Vereinshütte im Föhrenweg einzubrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der Einbruchsversuch wurde am Sonntagfrüh festgestellt. Hinweise hierzu nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter 07961/9300 entgegen.

Rotenbach: Quad in Brand

Zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr kam es am Samstagmittag in der Mühlstraße. Ein Quad stand dort gegen 18:15 Uhr in Flammen. Bis zum Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr das Feuer bereits gelöscht. Kurz darauf konnte ein 15-Jähriger Verdächtiger durch einen Zeugen angehalten und bis zum Eintreffen der Streife festgehalten werden. Derzeit ist noch unklar, wie das Quad, welches zuvor in einer Maschinenhalle untergebracht war, in die Mühlstraße kam. Daher sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten sich unter 07961/9300 zu melden.

Bettringen: Aufgefahren

Ein Gesamtschaden von rund 5000 Euro war nach einem Auffahrunfall am Samstagvormittag in der Neuen Straße zu beklagen. Nach derzeitigem Sachstand fuhr eine 36-jährige Daihatsu-Fahrerin kurz vor 11 Uhr einem verkehrsbedingt stehenden VW einer 63-Jährigen auf. Verletzt wurde niemand.

Lorch: Nach Unfall geflüchtet

Am Samstag kam es gegen 18 Uhr auf der Beethovenstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Unfallverursacher zunächst flüchtete, sich jedoch gegen 20 Uhr selbstständig auf dem Polizeirevier meldete. Der 67-jährige BMW-Fahrer fuhr zur genannten Zeit gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Opel eines 57-Jährigen. Anschließend tauschten die beiden Unfallbeteiligten untereinander die Personalien aus. Als der 57-Jährige jedoch die Polizei hinzuziehen wollte, flüchtete der Unfallverursacher kurz vor dem Eintreffen der Beamten. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

