Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Mussum - Pkw von Einfahrt entwendet

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt-Mussum, Mozartstraße;

Tatzeit: zwischen 06.03.2023, 22.30 Uhr, und 07.03.2023, 06.20 Uhr;

Einen schwarzen Ford Edge haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Bocholt-Mussum gestohlen. Das Fahrzeug mit BOR-Kennzeichen hatte auf der Einfahrt eines Grundstücks zu einem Wohnhaus an der Mozartstraße gestanden. Es liegen keine Erkenntnisse darüber vor, wie die Diebe in den Besitz des Wagens gelangt sind. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell