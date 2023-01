Linz am Rhein (ots) - Am Dienstagmorgen führten Beamte der Polizeiinspektion Linz eine Kontrolle in der Schulstraße in Linz durch. Innerhalb kurzer Zeit wurden 7 Verstöße festgestellt, wobei vier Pkw-Nutzer ihre Kinder nicht oder nicht ordnungsgemäß gesichert hatten. Die Polizei leitete in allen Fällen Bußgeldverfahren ein. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Linz/Rhein Telefon: 02644-943-0 www.polizei.rlp.de/pi.linz Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz ...

