Polizei Duisburg

POL-DU: Neudorf: Volle Einkaufstasche nicht bezahlt - Mitarbeiterin fasst Ladendieb

Duisburg (ots)

Zwei Männer haben am Dienstagabend (7. Juni, 20:45 Uhr) ihre Tasche in einem Supermarkt an der Kommandantenstraße vollgemacht - den Einkauf aber nicht bezahlt. Eine Mitarbeiterin (40) beobachtete, wie das Duo unter anderem Konserven verstaute und an der Kasse lediglich Zigaretten bezahlte. Sie sprach die jungen Männer an, woraufhin einer von ihnen die 40-Jährige gegen eine Glastür stieß und flüchtete. Der Mitarbeiterin gelang es, seinen Komplizen (18) festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Der 18-Jährige muss sich jetzt mit einer Anzeige auseinandersetzen.

Den anderen Dieb sucht die Kriminalpolizei noch. Er wird auf 19 bis 20 Jahre geschätzt, ist etwa 1,74 Meter groß und hat kurze dunkle Haare. Der Unbekannte war dunkel gekleidet und hatte einen Rucksack auf. Hinweise an das KK 36 nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

