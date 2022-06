POL-DU: Hamborn: Verabredungen zum Sex enden mit Raubüberfällen - Zwei Tatverdächtige in U-Haft

Duisburg (ots) - Bei einer Geburtstagsfeier in einer Lagerhalle an der Hölscher Straße ist in der Nacht zu Samstag (4. Juni, gegen 1:30 Uhr) ein Streit zwischen zwei offenbar stark alkoholisierten Männern eskaliert. Ein 24-Jähriger soll einen Gast (22 Jahre) mit einem Beil angegriffen und im Gesicht verletzt haben. Der 22-Jährige musste wegen seiner schweren ...

