POL-PDNR: Zeugenaufruf - 2 Tageswohnungseinbrüche in Neuwied-Irlich am 14.01.2023

Neuwied (ots) - Neuwied - Am 16.01.2023 und 17.01.2023 wurde durch die Polizei sowohl die Ampelanlage an der Eishalle, als auch die Ampelanlange am La Porte überwacht. Hier wurden insgesamt 13 Fahrzeuge festgestellt, die bei Rot über die Ampel fuhren. Entsprechende Anzeigen wurden gefertigt. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Neuwied/Rhein Pressestelle Telefon: 02631-878-0 www.polizei.rlp.de/pd.neuwied ...

