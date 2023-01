Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Altenkirchen (ots)

Am Dienstag, 17.01.2023, kam es in Altenkirchen, Bahnhofstraße, zu einem Verkehrsunfall mit Unfallflucht. In der Zeit von 08.30 Uhr bis 11.20 Uhr kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem, auf dem Parkplatz eines Supermarktes abgestellten, Pkw Opel Insignia. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 2.000,- Euro geschätzt. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

