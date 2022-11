Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unfall durch verlorene Ladung

Meilbrück / B51 (ots)

Am 25.11.2022, gegen 22:30 Uhr, ereignete sich auf der B51 Höhe "Meilbrück" ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Pkw mit einer auf der Fahrbahn liegenden Spanplatte kollidierte. Hierbei entstand Sachschaden am Pkw. Die ca. 2,00x1,25 Meter große Spanplatte wurde vermutlich durch ein Fahrzeug aufgrund unzureichender Ladungssicherung verloren. Zum Verlierer der Ladung liegen keine Hinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg in Verbindung zu setzen.

