Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl einer Geldbörse

Bitburg (ots)

Am 23.11.2022 gegen 20:30h kam es in einem Restaurant im Karenweg Bitburg zu einem Diebstahl. Dabei wurden die Mitarbeiter durch den bislang unbekannten Täter abgelenkt, welcher währenddessen eine Geldbörse mit den Tageseinnahmen des Restaurants entwendete. Anschließend entfernte sich die männliche Person, welche eine schwarze Jacke mit roten Ärmeln trug, in unbekannte Richtung. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bitburg unter der Tel.: 06561-96850 in Verbindung zu setzen.

