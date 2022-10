Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Auseinandersetzung in Ahlshäuser Diskothek

Bad Gandersheim (ots)

37574 Einbeck OT Ahlshausen - Diskothek M1 In der Nacht von Samstag (29.10.2022) auf Sonntag (30.10.2022) kam es gegen 01:00 Uhr vor der Ahlshäuser Diskothek M1 zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Nachdem ein alkoholisierter Partygast der Aufforderung des dortigen Sicherheitsdienstes, die Örtlichkeit zu verlassen, zunächst nicht nachgekommen war, resultierte die Lage vor der Diskothek im Nachgang in einer körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde das Opfer durch zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes zur Durchsetzung eines erteilten Hausverbotes aus der Diskothek verbracht und kam im Zuge dessen zu Fall, wobei er sich leicht am Arm verletzte. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang wurden durch die Polizei Bad Gandersheim aufgenommen. Für Rückfragen zum Sachverhalt wenden Sie sich bitte an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim (05382-919200). (Ham)

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell