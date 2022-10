Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: PKW-Diebstahl in Echte

Bad Gandersheim (ots)

37589 Kalefeld - OT Echte, Wiesenweg 2

In der Nacht von Freitag, 28.10.2022 ca. 23:00 Uhr auf Samstag, 29.10.2022 ca. 08:00 Uhr kam es innerhalb der Ortschaft Echte in der Wiesenstraße 2 zu der Komplettentwendung eines PKW vom Parkplatz des dortigen W.K. Fachmarktes. Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen Transporter des Herstellers Mercedes-Benz vom Typ Sprinter. Der Transporter ist mit einer auffälligen Folierung des Firmenschriftzuges "W.K. Fachmarkt Echte" versehen. Anhand des derzeitigen Ermittlungsstandes hält es die Polizei Bad Gandersheim für hinreichend wahrscheinlich, dass der Sprinter mittels Anhänger oder Abschleppwagen durch den oder die unbekannten Täter entwendet und vom Tatort abtransportiert wurde. Der Entwendungsschaden wird auf ca. 20.000,- Euro geschätzt. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang oder möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bitte an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim zu wenden (05832 - 919200). (Ham)

