Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl von Solarkabeln

Northeim (ots)

37181 Hardegsen, B 241 zwischen Hardegsen und Lutterhausen

Hardegsen (mho)

In dem Zeitraum von Donnerstag, den 27.10.2022, 18:30 und 21:00 Uhr, kam es in einem Solarpark bei Hardegsen zu einem Diebstahl von Solarkabeln. Nach bisherigen Erkenntnissen begaben sich der oder die Täter auf das Gelände des Solarparks und entwendeten dort Solarkabel im Gesamtwert von circa 10.000 Euro. Anschließend wurde die Örtlichkeit in unbekannte Richtung verlassen.

Zeug/-innen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Northeim unter 05551 - 70050.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell