POL-NOM: Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

Northeim (ots) - Northeim OT Langenholtensen, Braunschweiger Straße, Donnerstag, 27.10.2022, 18.05 - 18.35 Uhr LANGENHOLTENSEN (Wol) - Verursacher/-in unbekannt. Ein/-e unbekannte Verursacher/-in hat am Donnerstag zwischen 18.05 - 18.35 Uhr auf einem Parkplatz in der Braunschweiger Straße in Langenholtensen einen Unfall verursacht und ist anschließend davongefahren, ohne sich um den Schaden an dem geparkten Pkw Suzuki ...

