POL-NOM: Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz

Northeim (ots) - Nörten-Hardenberg, Am Bahnhof, Mittwoch, 26.10.2022, 15.00 - 18.00 Uhr NÖRTEN-HARDENBERG (Wol) - Fahrrad war angeschlossen. Am Donnerstag wurde ein Fahrraddiebstahl vom Mittwoch am Bahnhof Nörten-Hardenberg gemeldet. Das Fahrrad wurde um 15.00 Uhr durch eine Jugendliche, 16 Jahre alt, an einem Fahrradständer per Seilschloss abgestellt und gesichert. Als sie um 19.00 Uhr zurückkam, war das Fahrrad samt Schloss nicht mehr vor Ort. Eine direkte Absuche ...

mehr