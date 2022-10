Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Statt abzubiegen rückwärts gefahren, Auto beschädigt und weggefahren

Einbeck (ots)

Einbeck (pap) Eine Pkw Fahrerin (48) aus einem Einbecker Ortsteil befuhr am Donnerstag, 27.10.2022, gegen 11.10 Uhr die Verlängerung Hannoversche Straße in Richtung Bartshausen. Sie fuhr dann auf den Zubringer zur Bundesstraße 3, um nach rechts in Richtung Alfeld abzubiegen. An der Einmündung stand ein weißer Transporter, der nach links in Richtung Northeim abbiegen wollte. Anstatt jedoch abzubiegen, setzte der Fahrer zurück, stieß mit dem Auto der 48-jährigen zusammen und entfernte sich danach von der Unfallstelle in Richtung Northeim. Das verursachende Fahrzeug soll ein GAN Kennzeichen gehabt haben. Die Schadenshöhe steht noch nicht genau fest. Die Ermittlungen bezüglich des Flüchtenden laufen.

