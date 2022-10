Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall, Fuchs im Kühlergrill

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Bundesstr. 64, Ortsumgehung Bad Gandersheim. Zeit: Donnerstag, 27.10.2022, 05:45 Uhr. Ein 61-jähriger Golffahrer aus Einbeck befuhr mit seinem PKW die Bundessstr. 64, von Orxhausen kommend, in Richtung Seboldshausen und auf der Ortsumgehung erfaßte er ein die Fahrbahn überquerenden Fuchs. Das Fahrzeug erfaßte den Fuchs mit der Front und der Fuchs verfing sich tödlich im Kühlergrill. Am Fahrzeug entstand Frontsachschaden in Höhe von 1000.-Euro, das Tier wurde anschließend waidgerecht entsorgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell