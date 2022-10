Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Gemeinschaftspraxis

Zeugenaufruf an Bad Gandersheimer

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Am Plan 1, dortige Gemeinschaftspraxis. Zeitraum: Mittwoch, 27.10.22,00:00 Uhr bis 06:40 Uhr. Bisher unbekannte Täter suchten die Gemeinschaftspraxis Am Plan 1 auf und verschafften sich gewaltsamen Zugang in die Praxisräumlichkeiten. Es wurden Regale und Schränke durchwühlt und anschließend Bargeld, ein Defibrillator und Medikamente im Gesamtwert von 4000.- entwendet. Anwohner aus Bad Gandersheim, insbesondere von Am Plan und Burgstr., werden aufgefordert, verdächtige Beobachtungen von Personen und Fahrzeugen an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05382 919200, zu melden.

