POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Altenkirchen (ots) - Am Dienstag, 17.01.2023, kam es in der Zeit von 14.00 Uhr bis 20.00 Uhr zu einem Kennzeichendiebstahl in Altenkirchen. Bislang unbekannte Täter entwendeten von einem Pkw Peugeot das vordere und das hintere amtliche Kennzeichen aus dem Zulassungsbezirk Altenkirchen (AK-). Das Fahrzeug war während des Tatzeitraumes auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Bahnhofstraße abgestellt. Die PI ...

mehr