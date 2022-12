Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pewsum - Radfahrerin verletzt

Norden - Auto beschädigt und geflüchtet

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

Landkreis Aurich (ots)

Verkehrsgeschehen

Pewsum - Radfahrerin verletzt

In einem Kreisverkehr in Pewsum kam es am Dienstag zu einem Verkehrsunfall. Nache rsten Erkenntnissen übersah eine 54-jährige Opel-Fahrerin gegen 17.30 Uhr beim Verlassen des Kreisverkehrs zur Schatthausstraße eine von links kommende Radfahrerin und erfasste sie. Die 57-Jährige stürzte und wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus.

Norden - Auto beschädigt und geflüchtet

In der Straße Am Zingel in Norden hat sich am Dienstag eine Unfallflucht ereignet. Vermutlich gegen 11 Uhr stieß ein unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen einen schwarzen Mercedes 203 CL auf dem rechtsseitigen Parkstreifen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Norden - Unfallflucht auf Parkplatz

In der Gewerbestraße in Norden kam es am Mittwochmorgen zu einer Unfallflucht. Zwischen 6 Uhr und 11.20 Uhr touchierte ein unbekannter Autofahrer auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts einen roten VW Golf an der Beifahrerseite und fuhr davon. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell