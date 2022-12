Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Wittmund/Burhafe - Schwerer Verkehrsunfall

Landkreis Wittmund (ots)

Verkehrsgeschehen

Wittmund/Burhafe - Schwerer Verkehrsunfall

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstag auf der Straße Falster (L 10) zwischen Burhafe und Stedesdorf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war gegen 10.40 Uhr ein 29-jähriger Dacia-Fahrer in Fahrtrichtung Esens unterwegs und setzte zu einem Überholvorgang an. Hierbei übersah er offenbar eine entgegenkommende 56-jährige Hyundai-Fahrerin. Sie musste stark abbremsen. Ein hinter ihr fahrender 86-jähriger Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den Hyundai auf. Durch den Aufprall überschlug sich der Hyundai und landete in einem Graben. Die 56-jährige Hyundai-Fahrerin wurde nach ersten Erkenntnissen schwer, der 86-jährige Mercedes-Fahrer und seine 78-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie kamen alle in umliegende Krankenhäuser. Der Hyundai und der Mercedes mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten war die L10 in dem Bereich bis etwa 13.30 Uhr gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell