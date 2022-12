Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Norden - Einbruch in Wohnhaus

Ostgroßefehn - Verdacht der Brandstiftung

Juist - Pedelec-Fahrerin mit Reh kollidiert

Ihlow - Jugendlicher schwer verletzt

Aurich - Autofahrerin verletzt

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Norden - Einbruch in Wohnhaus

Zu einem Einbruch kam es am Montag in der Straße Am Addinggaster Tief in Norden. Zwischen 13.10 Uhr und 17.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus und durchsuchten die Räume. Es wurden Wertsachen entwendet. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04931 9210.

Ostgroßefehn - Verdacht der Brandstiftung

Die Polizei ermittelt nach dem Brand eines Carports in Ostgroßefehn wegen des Verdachts der Brandstiftung. Am Sonntag gegen 17.15 Uhr war auf einem Grundstück in der Kanalstraße Süd ein Carport in Brand geraten. Der entstandene Sachschaden liegt vermutlich bei rund 20.000 Euro. Aufgrund der bisherigen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass das Feuer gelegt wurde. Die Polizei bittet Zeugen, die in dem Bereich verdächtige Personen beobachtet haben, um Hinweise unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Juist - Pedelec-Fahrerin mit Reh kollidiert

Eine Pedelec-Fahrerin ist am Freitag auf Juist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Die 57 Jahre alte Frau fuhr nach ersten Erkenntnissen gegen 18.30 Uhr auf dem Weg in Richtung Domäne Bill, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn querte. Die Frau stieß mit dem Tier zusammen und stürzte. Sie wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Ihlow - Jugendlicher schwer verletzt

Ein 16-jähriger Kradfahrer ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Ihlow schwer verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr fuhr nach ersten Erkenntnissen ein 29 Jahre alter Audi-Fahrer auf der Ihlower Straße und wollte nach links auf die Oldersumer Straße fahren. Hierbei übersah der 29-Jährige offenbar den 16-jährigen Kradfahrer und erfasste ihn. Der Jugendliche wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.

Aurich - Autofahrerin verletzt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 16 Uhr auf der Wallinghausener Strßae in Aurich. Eine 80-Jährige fuhr gegen 16 Uhr mit einem BMW auf der Wallinghausener Straße und wollte nach links in den Hoheberger Weg abbiegen. Beim Abbiegen stieß sie mit einer entgegenkommenden 37-jährigen Skoda-Fahrerin zusammen. Die 80-Jährige wurde leicht verletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell